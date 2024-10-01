Gaziantep FK Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Antrenmanda, İkas Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.
Tedavileri tamamlanan Quentin Daubin ve Mustafa Eskihellaç, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Kırmızı-siyahlılar yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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