Gaziantep FK Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmanda, İkas Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Tedavileri tamamlanan Quentin Daubin ve Mustafa Eskihellaç, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kırmızı-siyahlılar yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.