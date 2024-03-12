Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklara başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Güneydoğu temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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A Milli Futbol Takımı'nın 22 Mart'ta Macaristan ile oynayacağı özel maç öncesinde rakip takımın aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Marco Rossi tarafından belirlenen kadroda 25 futbolcu yer alıyor.
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün eski futbolcusu Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon avro tazminat ödemesine hükmetti. Boyd'un kontratının feshedilmesi sonucunda ödenecek tazminatın yıllık yüzde 5 faizle birlikte 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyeceği belirtildi. Hukuki süreç ise devam etmektedir.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda core antrenmanı ve pas çalışması yapıldı. Kaleciler ise ayrı bir çalışma gerçekleştirdi.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 2023 Turkcell Süper Kupa maçının oynanacağı 11 Nisan Stadyumu'ndaki hazırlıkları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Vali Şıldak, Şanlıurfa'nın maça en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını belirtti ve çalışmaların koordineli bir şekilde ilerlediğini vurguladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Konyaspor - Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Maçta yaşanan penaltı pozisyonu da VAR incelemesi sonucunda belirlendi.
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