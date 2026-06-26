Gaziantep FK\'da Memik Yılmaz güven tazeledi

Gaziantep Futbol Kulübü'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda mevcut başkan Memik Yılmaz güven tazeledi. Genel kurul sonrası açıklamalarda Yılmaz, " Gaziantep FK'yı yeni sezonda en iyi yere taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen genel kurula Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Uğur, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile kulüp ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Bir önceki yönetimin mali ve idari yönden ibra edildiği oylamanın ardından tek liste ile girilen seçimde yeniden başkan seçilen Memik Yılmaz güven tazeledi.

"Gaziantep FK'yı yeni sezonda en iyi yere taşımak için elimizden geleni yapacağız"

Genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Hep beraber Gaziantep FK'yı yeni sezonda sizlerin istediği, gönlümüzün arzu ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız, mücadele edeceğiz. Şimdiden şehrimize, kulübümüze, futbolun tüm paydaşlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Herkesin emeğine ve yüreğine sağlık. Bu şehir, bu takım her türlü güzelliği, çok güzel yerleri hak ediyor. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu listesi belli oldu

Memik Yılmaz başkanlığından Gaziantep Futbol Kulübü yeni yönetimi Azime Kadooğlu Akbulut, Abdullah Acar, Bülent İngeç, Cuma Kıratlı, Engin Ateşsönmez, Ferit Güney Dağdeviren, Fevzi Uslu, Gökhan Karakayalı, Halil Demir, İbrahim Altunova, İbrahim Halil Açıkgöz, İlhan Kılınç, İbrahim Koçak, İrfan Karakuzulu, İzzet Bakır, Mehmet Taşdelen, Memik Yılmaz, Mert Güllüoğlu, Mustafa Kara, Mustafa Kemal Şerbetçi, Muzaffer Aytekin, Oğulcan Ardoğan, Ömer Alper Köroğlu, Ömer Çakmak, Ramazan Çelik, Seçil Kömürcü Öğücü, Serhat Tümer, Uğur Şireci ve Zeki Ormanlı'dan oluştu. - GAZİANTEP