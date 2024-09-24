Gaziantep FK\'dan Trabzonspor Maçı Değerlendirmesi

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GAZİANTEP Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Süper Lig'in 6'ncı haftasında konuk ettikleri Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bugün büyük bir camia olan Trabzonspor ile güzel bir maçımız oldu. Aslında lig bizim için bu maçta başladı. Takım olma yolundayız" dedi.

Memik Yılmaz, Gaziantep FK- Trabzonspor karşılaşmasının ardından basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Yılmaz, açıklamalarında takım olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini ve bir yıl içinde 15 oyuncu ile yollarını ayırıp yeni döneme 17 transfer yaparak girdiklerini söyledi. Takım olma yolunda ilerlediklerini kaydeden Yılmaz, "Takım olmak futbolda çok önemli. Takım olursanız her maçı kazanma ve yenilmeme şansınız vardır. Takım olmaya yeni başladık" dedi.

'GÖNÜL 3 PUAN ALMAK İSTERDİ'

Yılmaz, 3 puan olmak için sahaya çıktıklarını ve Trabzonspor karşısında berabere kaldıklarını söyledi. Yeni sezonda yaptıkları 17 futbolcu transferi için doğru seçim yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Bugün büyük bir camia olan Trabzonspor ile güzel bir maçımız oldu. Kazasız belasız. Aslında lig bizim için bu maçta başladı. Geçen yıldan yaklaşık 15 oyuncumuzla yollarımız ayrıldı. Yeni bir takım olduk. Bir Anadolu kulübü olarak 17 transfer yaptık. Kendisini hazır hisseden takım arkadaşlarımızla bu maça çıktık. Takım olma yolundayız. Takım olmak futbolda çok önemli. Takım olursanız her maçı kazanma ve yenilmeme şansınız vardır. Takım olmaya yeni başladık. Gönül isterdi ki 3 puan almayı. Futbolda şu vardır yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Trabzonspor'u da kutluyorum" diye konuştu.

'HAKEMLERİMİZİN HAK EDİLENİ VERECEĞİNE İNANIYORUM'

Bundan sonraki maçlarda hakemlerden hak edileni beklediklerini dile getiren Yılmaz, "Hakem konusunda canımız yanıyor. Onlar da insan. Beşer şaşar. Ama bundan sonra hakemlerimizin de hak edileni vereceğine inanıyorum. Güzel bir maç oldu. Bundan sonraki maçlarımızda da şehrimize yakışır şekilde oynamaya çalışacağız" dedi.

Beşiktaş karşılaşmasında da Gaziantep FK'nın kararlılıkla oynayacağını belirten Yılmaz, "Takım olarak çıkıp oynamak lazım. Beşiktaş var sırada. Büyük bir camia. Biz de iyi bir takımız. Ne olacaksa önceden olsun ki önümüzü görelim" ifadelerine yer verdi.

'BİZİM 100 BİN EURO VERDİĞİMİZ BİR FUTBOLCU BAŞKA BİR TAKIMA GİDİP 50 BİN EURO'YA OYNAYABİLİYOR'

Gaziantep FK'nın daha yüksek para teklif etmesine rağmen bazı oyuncuların düşük fiyatlara başka takımlarda oynamayı da tercih ettiğinin altını çizen Yılmaz, "Transfer yaparken heyetlerimizle şehrimize yakışacak oynayacağımız oyunlara göre oyuncu seçtik. Futbol bir endüstri. Gaziantep'in sınıra yakın olması ve deprem bölgesi olması sebebiyle transferler konusunda çok zorlandık. Bizim 100 bin Euro verdiğimiz bir futbolcu başka bir takıma gidip 50 bin Euro'ya oynayabiliyor. Böyle de bir sıkıntımız var. İyi bir takım olacağız. Bizim birazcık zamana ihtiyacımız var. Adaptasyon sürecini de kazasız belasız geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.