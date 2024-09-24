Gaziantep FK'dan Trabzonspor Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK'dan Trabzonspor Maçı Değerlendirmesi

Gaziantep FK\'dan Trabzonspor Maçı Değerlendirmesi

Başkan Yılmaz, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirerek takım olma sürecini vurguladı.

24.09.2024 03:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZİANTEP Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Süper Lig'in 6'ncı haftasında konuk ettikleri Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bugün büyük bir camia olan Trabzonspor ile güzel bir maçımız oldu. Aslında lig bizim için bu maçta başladı. Takım olma yolundayız" dedi.

Memik Yılmaz, Gaziantep FK- Trabzonspor karşılaşmasının ardından basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Yılmaz, açıklamalarında takım olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini ve bir yıl içinde 15 oyuncu ile yollarını ayırıp yeni döneme 17 transfer yaparak girdiklerini söyledi. Takım olma yolunda ilerlediklerini kaydeden Yılmaz, "Takım olmak futbolda çok önemli. Takım olursanız her maçı kazanma ve yenilmeme şansınız vardır. Takım olmaya yeni başladık" dedi.

'GÖNÜL 3 PUAN ALMAK İSTERDİ'

Yılmaz, 3 puan olmak için sahaya çıktıklarını ve Trabzonspor karşısında berabere kaldıklarını söyledi. Yeni sezonda yaptıkları 17 futbolcu transferi için doğru seçim yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Bugün büyük bir camia olan Trabzonspor ile güzel bir maçımız oldu. Kazasız belasız. Aslında lig bizim için bu maçta başladı. Geçen yıldan yaklaşık 15 oyuncumuzla yollarımız ayrıldı. Yeni bir takım olduk. Bir Anadolu kulübü olarak 17 transfer yaptık. Kendisini hazır hisseden takım arkadaşlarımızla bu maça çıktık. Takım olma yolundayız. Takım olmak futbolda çok önemli. Takım olursanız her maçı kazanma ve yenilmeme şansınız vardır. Takım olmaya yeni başladık. Gönül isterdi ki 3 puan almayı. Futbolda şu vardır yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Trabzonspor'u da kutluyorum" diye konuştu.

'HAKEMLERİMİZİN HAK EDİLENİ VERECEĞİNE İNANIYORUM'

Bundan sonraki maçlarda hakemlerden hak edileni beklediklerini dile getiren Yılmaz, "Hakem konusunda canımız yanıyor. Onlar da insan. Beşer şaşar. Ama bundan sonra hakemlerimizin de hak edileni vereceğine inanıyorum. Güzel bir maç oldu. Bundan sonraki maçlarımızda da şehrimize yakışır şekilde oynamaya çalışacağız" dedi.

Beşiktaş karşılaşmasında da Gaziantep FK'nın kararlılıkla oynayacağını belirten Yılmaz, "Takım olarak çıkıp oynamak lazım. Beşiktaş var sırada. Büyük bir camia. Biz de iyi bir takımız. Ne olacaksa önceden olsun ki önümüzü görelim" ifadelerine yer verdi.

'BİZİM 100 BİN EURO VERDİĞİMİZ BİR FUTBOLCU BAŞKA BİR TAKIMA GİDİP 50 BİN EURO'YA OYNAYABİLİYOR'

Gaziantep FK'nın daha yüksek para teklif etmesine rağmen bazı oyuncuların düşük fiyatlara başka takımlarda oynamayı da tercih ettiğinin altını çizen Yılmaz, "Transfer yaparken heyetlerimizle şehrimize yakışacak oynayacağımız oyunlara göre oyuncu seçtik. Futbol bir endüstri. Gaziantep'in sınıra yakın olması ve deprem bölgesi olması sebebiyle transferler konusunda çok zorlandık. Bizim 100 bin Euro verdiğimiz bir futbolcu başka bir takıma gidip 50 bin Euro'ya oynayabiliyor. Böyle de bir sıkıntımız var. İyi bir takım olacağız. Bizim birazcık zamana ihtiyacımız var. Adaptasyon sürecini de kazasız belasız geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Trabzonspor, Gaziantep, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK'dan Trabzonspor Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
17:25 Avrupa’da dengeleri sarsacak karar Arnavutluk’ta Bektaşi Devleti kuruluyor Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti kuruluyor
10:16 Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi
10:13 Zincir markette torunu yaşındaki kızı taciz etti O anlar kamerada Zincir markette torunu yaşındaki kızı taciz etti! O anlar kamerada
09:55 Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:51 Metin Arolat’ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk’ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım
09:50 Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret’e Icardi’den eşi benzeri görülmemiş yorum Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
09:37 Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 05:02:10. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK'dan Trabzonspor Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement