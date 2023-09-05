Gaziantep FK'de Erdal Güneş ile yollar ayrıldı

Sezona 4'te 0 ile başlayan Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş ile yollar resmen ayrıldı. Güneş, Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun ardından ayrılık yaşayan 2. hoca oldu.

"EMEKLERİNDEN DOLAYI SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Gaziantep FK yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Sayın Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.