Gaziantep FK'de Erdal Güneş ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Gaziantep FK'de Erdal Güneş ile yollar ayrıldı

Son Güncelleme: 05.09.2023 08:40

Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı. 4 maçta da puan alamayan Gaziantep FK, Güneş yönetiminde 2 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Sezona 4'te 0 ile başlayan Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş ile yollar resmen ayrıldı. Güneş, Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun ardından ayrılık yaşayan 2. hoca oldu.

"EMEKLERİNDEN DOLAYI SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Gaziantep FK yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Sayın Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK, Erdal Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK'de Erdal Güneş ile yollar ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep FK'de Erdal Güneş ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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