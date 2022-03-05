Gaziantep FK'de sakat futbolcularla ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de sakatlığı süren 9 futbolcunun durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Alexander Merkel'in sol ayak diz iç yan bağında ikinci derece yırtık tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Halil İbrahim Pehlivan'ın sol arka adalesindeki yırtıktan dolayı tedavi gördüğü, Adana Demirspor maçında sakatlanan ve dış menüsküsünde yırtık tespit edilen Hamza Mendyl'in Almanya'da başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Ertuğrul Ersoy'un alt adalesinde minimal ödem tespit edildiği ve oyuncunun tedavisinin sürdüğü ifade edilirken, kasık tendonunda ağrılarından dolayı operasyon geçirmesine karar verilen Torgeir Borven'in ülkesi Norveç'e giderek ameliyat olacağı dile getirildi.

Açıklamada, Stelios Kitsiou, Luka Stankovski, Mirza Cihan, Muhammet Demir'in ise özel programlar eşliğinde çalışmalara katıldığı bildirildi.