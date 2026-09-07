Gaziantep FK deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yendi, Juan'dan iki gol - Son Dakika
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Gaziantep FK deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yendi, Juan'dan iki gol

Gaziantep FK deplasmanda Göztepe\'yi 4-2 yendi, Juan\'dan iki gol
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. İlk yarıda Kozlowski'nin iki golüyle farkı 4'e çıkaran konuk ekip, Göztepe'nin Juan'ın penaltıdan attığı golle umutlanmasına rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Susuz, Selim Şenöz

Göztepe: Gugeshashvili (Dk. 46 Arda Özçimen), Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım (Dk. 46 Ogün Bayrak), Bokele, Akonnor (Dk. 70 Armstrong), Miroshi (Dk. 64 Anjorin), Rhaldney, Henrique (Dk. 46 Antunes), Janderson, Juan

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Meleke, Kerim Çalhanoğlu (Dk. 68 Sylla), Sorescu (Dk. 68 Gassama), Kozlowski, Gidado (Dk. 82 Ogün Özçiçek), Maxim (Dk. 62 Camara), Halil Dervişoğlu (Dk. 62 Steward)

Goller: Dk. 5 Halil Dervişoğlu, Dk. 10 Abena, Dk. 34 ve 45+1 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 52 ve 90+2 (Penaltıdan) Juan (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 72 Ogün Bayrak (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 55 Arda Okan Kurtulan, Dk. 66 Rhaldney, Dk. 79 Armstrong (Göztepe), Dk. 76 Stewart, Dk. 90+1 Camara (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yendi.

52. dakikada Göztepe farkı 3'e düşürdü. Arda Okan Kurtulan'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Janderson'un gönderdiği topla kale sahasında buluşan Juan, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-4.

72. dakikada Göztepe'de Ogün Bayrak, ceza sahası önünde Gassama'ya yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

86. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Stewart'ın sağ kanattan çevirdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Kozlowski, meşin yuvarlağı arka direkteki Gassama'ya gönderdi. Gassama'nın şutunda, kaleye paralel giden topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Janderson, sol kanattan topu Juan'a aktardı. Juan, savunma oyuncularıyla mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 90+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Juan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4.

Karşılaşma, konuk ekip Gaziantep FK'nin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yendi, Juan'dan iki gol - Son Dakika

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