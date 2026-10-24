Gaziantep FK-Erzurumspor FK ilk yarısı 0-0 biterken Maxim'in şutu direkten döndü

Gaziantep FK-Erzurumspor FK ilk yarısı 0-0 biterken Maxim'in şutu direkten döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile Erzurumspor FK arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 45. dakikada Maxim'in vuruşunda top üst direkten dönerken, kaleci Ertuğrul Taşkıran da Kozlowski'nin şutunu kurtardı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Melek Dakan, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu
Gaziantep FK: Tobiasz, Luis Perez, Abena, Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Sorescu, Camara, Bacuna, Kozlowski, Maxim, Stewart
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu (Dk. 27 Yakup Kırtay), Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu
Sarı kart: Dk.40 Abena (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Gaziantep FK- Erzurumspor FK maçının ilk yarısı 0-0 bitti.
10. dakikada Erzurum FK'nin atağında Orhan Ovacıklı'nın derin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cardoso'nun yerden sert şutu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
20. dakikada topla buluşan Mustafa Yumlu'nun uzun pasında ceza sahası içerisine giren Orhan Ovacıklı'nın ara pasında topu önünde bulan Cardosu'nun vuruşunda savunmada Sylla, gole izin vermedi.
21. dakikada Camara'nın pasında topu topuğuyla düzelterek önüne alan Stewart'ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
33. dakikada Gaziantep FK'nin atağında rakibinden topu kazanan Sorescu'nun ceza sahası dışında sert vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak Kozlowski'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
35. dakikada Bacuna'nın ceza yayı gerisinden sert şutunda top, Erzurumspor kalecisi Ertuğrul'da kaldı.
41. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanan Eren Tozlu'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
43. dakikada ceza sahası dışında savunmadan seken topu önünde bulan Rodriguez'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
45. dakikada Kozlowski'nin pasında topu önünde bulan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
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