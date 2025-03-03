Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 Mağlup Etti

Gaziantep FK, Eyüpspor\'u 3-1 Mağlup Etti

Selçuk İnan, güçlü bir takıma karşı galip geldikleri için mutlu olduklarını belirtti.

03.03.2025 19:43
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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, 3-1 kazandıkları Eyüpspor maçının ardından, "Kendi sahamızda çok güçlü bir takımı yendiğimiz için mutluyuz" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 32'ye yükseltirken Eyüpspor ise 40 puanda kaldı. Maçın ardından konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, galibiyet için mutlu olduklarını söyledi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bugün çok zevkli bir maç olduğunu düşünüyorum. Her iki takımda kazanmak için elinden geleni yaptı. Çok hızlı başladık maça, pozisyonlara giren taraf önce bizdik. Önde oynamaya çalıştık. Tabi bunun akabinde pozisyonlar da gördük kalemizde ama en iyi nihayetinde maçı başından sonuna kadar kazanmak için oynadık. Bunu her zaman hissettirdik maçın içinde. Mücadelelerinden ötürü oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çok güçlü bir takımı yendik evimizde kazanmak çok güzel. Dediğim gibi oyuncularımı tebrik ediyorum. Oynadığımız rakiplere karşı belli başlı dönemler istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Orada sadece bunu belirli oyunculara yıkmak da çok doğru değil. Dediğim gibi takım olarak belli zamanlarda düşüş olabilir, olacak da ama şu andaki performans olarak takımın bulunduğu durum beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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