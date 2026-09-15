Gaziantep FK – Fenerbahçe: 0-0 - Son Dakika
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Gaziantep FK – Fenerbahçe: 0-0

Gaziantep FK – Fenerbahçe: 0-0
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SÜPER Lig’in 5’inci haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

14'üncü dakikada sağ kanatta Kerem Aktürkoğlu'ndan topu kapan Sorescu pasını Maxim'e verdi. Ceza sahası çizgisi üzerinde topa vuran Maxim'in şutu savunmaya çarptı.16'ıncı dakikada sol köşeden Brown'un uzun taç atışına topa iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

23'üncü dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kerim Çalhanoğlu'nun uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu'nun müsait pozisyondaki vuruşu Brown'un müdahalesi ile kornere gitti.

33'üncü dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Brown'un ceza sahası içerisine yaptığı ortaya gelişine vuran Kerem'in şutu auta çıktı.

36'ıncı dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında Lukaku'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topa buluşan Kerem topu müsait pozisyondaki Guendouzi'ye verdi. Guendouzi'nin gelişine vuruşu az farkla auta çıktı.

40'ıncı dakikada Gaziantep FK'da kaleci Tobiasz'ın uzun pasında topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine sokularak vuruşu az farkla auta çıktı.

43'üncü dakikada sağ köşeden korner kullanan Maxim'in ortasına iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı. İlk yarı berabere sona erdi.

53'üncü dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında Lukaku'nun ara pasında topla buluşan Guendouzi ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak savunma müdahale etti. Pozisyonun devamında Kerem'in şutu direkten döndü.

55'inci dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında Kante'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Greenwood'un şutu az farkla auta çıktı.71'inci dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında Grenwood'un pasında topla buluşan İrfancan'ın uzak mesafeden şutu kalecide kaldı.

87'nci dakikada sol köşeden serbest vuruş kazanan Fenerbahçe'de Grenwood'un vuruşu direkten döndü. Karşılaşma 0-0 berabere bitti.

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay,Suat Güz

GAZİANTEP FK: Kacper Tobiasz – Arda Kızıldağ, Perez, Abena, Sorescu (Dk. 68 Gassama), Gidado, Kerim Çalhanoğlu(Dk. 81 Sylla), Meleke, Kozlowski (Dk. 81 Hansen), Maxim (Dk. 60 Camara),Halil Dervişoğlu (Dk. 60 Serdar Dursun)

FENERBAHÇE: Ederson- Skriniar, Brown, Ake, Mert Müldür(Dk. 76 Semedo), Guendouzi (Dk. 63 İrfancan Kahveci), Kante, İsmail Yüksek(Dk.Bartuğ), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 63 Oğuz Aydın), Greenwood, Lukaku (Dk. 63 Vedat Muriç)

SARI KARTLAR: Meleke, Arda Kızıldağ,Hansen (Gaziantep FK) – İrfancan, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK – Fenerbahçe: 0-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK – Fenerbahçe: 0-0 - Son Dakika
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