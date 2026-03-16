Gaziantep FK Fenerbahçe ile Deplasmanda

16.03.2026 12:03
Gaziantep FK, Fenerbahçe ile 27. hafta mücadelesinde eksik kadrosuyla sahaya çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligdeki 26 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 33 puan toplayan Gaziantep FK, 9. sırada bulunuyor.

Bu maçlarda rakiplerine 35 gol atan kırmızı-siyahlılar, kalesinde 42 gole engel olamadı.

Eksikler teknik heyeti düşündürüyor

Gaziantep ekibinde, Fenerbahçe maçı öncesinde 5 oyuncunun sakatlığı, 3 oyuncunun ise kart cezalısı durumda olması dikkati çekiyor.

Tedavileri devam eden Salem M'Bakata, Ali Mevran Ablak, Dragu?, Nihad Mujakic ve Kevin Rodrigues'ten yararlanamayacak teknik direktör Burak Yılmaz, kart cezalısı Christopher Lungoyi, Nazım Sangare ve Arda Kızıldağ'a da Fenerbahçe maçında forma veremeyecek.

Geçen hafta oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan Tayyip Talha Sanuç ise bu maçta hocasından forma bekleyecek.

Güneydoğu temsilcisinde, kart sınırında bulunan Melih Kabasakal, bu maçta kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Corendon Alanyaspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Kaynak: AA

Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu

13:01
İsrail ordusu İran’daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
12:09
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
12:08
Cenazesinde ilk kez anlatıldı İlber Ortaylı’dan Yunan akademisyene tarihi ayar
Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar
11:53
Netanyahu öldü mü Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
11:27
İlber Ortaylı’ya veda Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
İlber Ortaylı'ya veda! Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
10:16
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
