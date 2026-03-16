Gaziantep FK Fenerbahçe Maçına Hazır

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik uygulamalarla sona erdi.
Fenerbahçe ile Gaziantep FK'nin Chobani Stadı'ndaki karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.
