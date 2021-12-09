Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik organizasyonlar gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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