Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

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