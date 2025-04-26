0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Halil Dervişoğlu'nun savunma arkasına attığı pasıyla ceza sahası içine yönelen Lungoyi'nin yerden sol köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.
13. dakikada sağ kanatta topu alan Boateng'in pasında ceza sahası dışı sağ tarafından Maxim'in sert vuruşunda Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
23. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Lungoyi'nin uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
30. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı, kaleci Mustafa Burak topu kornere çeldi.
35. dakikada İsmail Yüksek'in savunma arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.
41. dakikada Kostic'in sol kanattan ortasında penaltı noktasına İrfancan'ın tek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Semih Güler, Bruno Viana, Anel Husic, Ogün Özçiçek, Badou Ndiaye, Deian Sorescu, Christopher Lungoyi, Maxim, Emmanuel Boateng, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Sokratis Dioudis, Emre Taşdemir, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Quentin Duabin, Furkan Soyalp, Kenan Kodro, Salem Mbakata, Ömürcan Artan, İzzet Ali Erdal
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Anderson Talisca, Edin Dzeko
Yedekler: Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Burak Kapacak, Dusan Tadic, Youssef En Nesyri, Osayi Samuel, Levent Mercan, Cenk Tosun, Diego Carlos, Sebestian Szymanski
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Gol: Maxim (dk. 13) (Gaziantep FK)
Sarı kart: Boateng, Husic, Maxim (Gaziantep FK) İsmail Yüksek, Kostic (Fenerbahçe) - GAZİANTEP
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi - Son Dakika
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