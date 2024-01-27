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Gaziantep FK, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep FK, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma, 5'e 2 uygulamaları ve orta-şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla son buldu. Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.

Gaziantep FK, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü
27.01.2024 - 21:49,
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 uygulamalarıyla başlayan antrenman, orta-şut çalışmalarıyla devam etti. İdman, çift kale maçla son buldu.

Yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: AA
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