Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 uygulamalarıyla başlayan antrenman, orta-şut çalışmalarıyla devam etti. İdman, çift kale maçla son buldu.
Yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika