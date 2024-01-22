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Gaziantep FK, genç kaleci Halil Bağcı'yı transfer etti - Son Dakika
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Gaziantep FK, genç kaleci Halil Bağcı'yı transfer etti

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, 20 yaşındaki kaleci Halil Bağcı'yı transfer etti. Kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Gaziantep doğumlu olan Halil Bağcı'ya kulüp olarak başarılar diliyoruz.

Gaziantep FK, genç kaleci Halil Bağcı\'yı transfer etti
22.01.2024 - 19:11,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Halil Bağcı'yı renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak HJK Helsinki forması giyen 20 yaşındaki kaleci Halil Bağcı ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Gaziantep doğumlu kaleci Bağcı'nın kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attığı kaydedilen açıklamada, "Halil Bağcı'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep FK, genç kaleci Halil Bağcı'yı transfer etti - Son Dakika
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