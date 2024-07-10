Gaziantep FK, Gerede'de kamp çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Gaziantep FK, Gerede'de kamp çalışmalarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapmaktadır. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında, yeni transfer Quentin Daubin de takımla birlikte yer aldı. Kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınma, top sürme ve istasyon çalışması gibi aktiviteleri içeren yaklaşık 1,5 saatlik bir antrenman gerçekleştirdi. Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecektir.

10.07.2024 12:57
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Yeni sezon öncesi Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep ekibinin sabah antrenmanı, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi.

Kadroya yeni dahil edilen ön libero Quentin Daubin de takımla antrenmana çıktı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda ısınma, top sürme ve istasyon çalışması yaptı.

Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Gerede'de kamp çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

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