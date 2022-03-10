Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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