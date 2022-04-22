Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

22.04.2022 18:17
Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Erol Bulut, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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