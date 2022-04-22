Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika