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Gaziantep FK, iç sahadaki performansıyla dikkati çekiyor - Son Dakika

Gaziantep FK, iç sahadaki performansıyla dikkati çekiyor

23.12.2021 15:56
Gaziantep FK, iç sahadaki performansıyla dikkati çekiyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK, bu sezon sahasında 23 puan toplamayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK, bu sezon sahasında 23 puan toplamayı başardı.

Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle 25 puana ulaşan kırmızı-siyahlılar, iç saha performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sahasındaki bu sezon oynadığı 9 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep ekibi, bu maçlardan 7 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti.

Bu performansıyla iç sahada 23 puanla toplayan Gaziantep FK, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Medipol Başakşehir'i 1-0, Altay'ı 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0'yı, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2, Fenerbahçe'yi 3-2, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerken Giresunspor'la 1-1, Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı.

Taraftarı önündeki 9 maçta rakip kalelere 18 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.

Gaziantep FK, 9 deplasman karşılaşmasında ise yalnızca 2 puan toplayabildi.

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, iç sahadaki performansıyla dikkati çekiyor - Son Dakika Spor


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