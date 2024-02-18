Gaziantep FK ile Yılport Samsunspor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Gaziantep FK ile Yılport Samsunspor 1-1 berabere kaldı

Gaziantep FK ile Yılport Samsunspor 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Yılport Samsunspor arasındaki müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı. Gaziantep FK'nın golünü 83. dakikada Ogün Özçiçek atarken, Yılport Samsunspor'un golü ise 90+2. dakikada Satka'dan geldi.

18.02.2024 18:27  Güncelleme: 18:56
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Stat: Kalyon

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Furkan Ürün

Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Djilobodji, Nkoulou, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan (Dk. 79 Furkan Soyalp), Maxim (Dk. 61 Badji), Ogün Özçiçek, Jevtovic (Dk. 79 Sorescu), Monteiro (Dk. 61 Gradel), Dragus (Dk. 90 Markovic)

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Soner Gönül, Satka, Zeki Yavru, Taylan Antalyalı (Dk. 68 Soner Aydoğdu), Osman Çelik (Dk. 86 Berhan Deniz), Muja (Dk. 68 Benito Raman), Flavien, Holse, Moundilmadji (Dk. 68 Ercan Kara)

Goller: Dk. 83 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 90+2 Satka (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Moundilmadji, Dk. 90+4 Flavien (Yılport Samsunspor), Dk. 69 Ogün Özçiçek, Dk. 71 Badji, Dk. 90+4 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Yılport Samsunspor, 1-1 berabere kaldı.

83. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, topu kontrol eden Sorescu'nun ceza sahasına doğru ilerleyerek çektiği şutta, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Ogün Özçiçek'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

90+2. dakikada Yılport Samsunspor beraberliği sağladı. Savunmaya çarparak yükselen topu göğsüyle kontrol eden Satka, meşi yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Müsabaka, 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK ile Yılport Samsunspor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK ile Yılport Samsunspor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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