Gaziantep FK: İstanbulspor\'u 1-0 Geçti

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk karşılaşmasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Furkan'ın ara pasında savunma arkasında topla buluşan Sorescu'nun bekletmeden yaptığı filelerle buluştu ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
9. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına gönderilen topa Kenan Kodro'nun vuruşunda kaleci son anda meşin yuvarlağı çeldi.
15. dakikada Sorescu'nun penaltı noktasına attığı pasa Lungoyi'nin vuruşunda top kaleci Mücahit'te kaldı.
19. dakikada Gaziantep FK'nın sol köşeden kullandığı kornerde topa iyi yükselen Kenan Kodro'nun kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Lungoyi'nin sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
24. dakikada sağ kanattan Ömürcan Artan'ın ortasında Kenan Kodro'nun yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
30. dakikada Sambissa'nın yerden penaltı noktasına pasında Dijlan Aydın'ın bekletmeden yaptığı volesinde top üstten dışarı gitti.
39. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sambissa'nın şutunda kaleci Mustafa Burak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Kıvanç Duymaz, Salih Burak Demirel
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Ömürcan Artan, Bruno Viana, Cyril Mandouki, Deian Sorescu, Qentin Duabin, Ogün Özçiçek, Furkan Soyalp, Mirza Cihan, Christopher Lungoyi, Kenan Kodro
Yedekler: Halil Bağcı, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Halil Dervişoğlu, Ali Ablak, Salem Mbakata, Eren Erdoğan, Maxim, Çağan Taş, Eren Çakır
Teknik Direktör: Selçuk İnan
İstanbulspor: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Michael Ologo, Fatih Tultak, Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya, Dijlan Aydın, David Sambissa, Kerem Şen, Jackson, Yusuf Ali Özer
Yedekler: İsa Doğan, Modestas Vorobjovas, Emir Kaan Gültekin, Racine Coly, Kubilay Sönmez, Diarra, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Florian Loshaj, Demir Memmerci
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Gol: Kenan Kodro (dk. 24) (Gaziantep FK)
Sarı kart: Jackson (İstanbulspor) - GAZİANTEP
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK: İstanbulspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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