Gaziantep FK: İstanbulspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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Gaziantep FK: İstanbulspor'u 1-0 Geçti

Gaziantep FK: İstanbulspor\'u 1-0 Geçti

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. İlk yarıda Kenan Kodro gol attı.

09.01.2025 19:05
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Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk karşılaşmasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Furkan'ın ara pasında savunma arkasında topla buluşan Sorescu'nun bekletmeden yaptığı filelerle buluştu ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

9. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına gönderilen topa Kenan Kodro'nun vuruşunda kaleci son anda meşin yuvarlağı çeldi.

15. dakikada Sorescu'nun penaltı noktasına attığı pasa Lungoyi'nin vuruşunda top kaleci Mücahit'te kaldı.

19. dakikada Gaziantep FK'nın sol köşeden kullandığı kornerde topa iyi yükselen Kenan Kodro'nun kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Lungoyi'nin sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

24. dakikada sağ kanattan Ömürcan Artan'ın ortasında Kenan Kodro'nun yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

30. dakikada Sambissa'nın yerden penaltı noktasına pasında Dijlan Aydın'ın bekletmeden yaptığı volesinde top üstten dışarı gitti.

39. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sambissa'nın şutunda kaleci Mustafa Burak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Kıvanç Duymaz, Salih Burak Demirel

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Ömürcan Artan, Bruno Viana, Cyril Mandouki, Deian Sorescu, Qentin Duabin, Ogün Özçiçek, Furkan Soyalp, Mirza Cihan, Christopher Lungoyi, Kenan Kodro

Yedekler: Halil Bağcı, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Halil Dervişoğlu, Ali Ablak, Salem Mbakata, Eren Erdoğan, Maxim, Çağan Taş, Eren Çakır

Teknik Direktör: Selçuk İnan

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Michael Ologo, Fatih Tultak, Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya, Dijlan Aydın, David Sambissa, Kerem Şen, Jackson, Yusuf Ali Özer

Yedekler: İsa Doğan, Modestas Vorobjovas, Emir Kaan Gültekin, Racine Coly, Kubilay Sönmez, Diarra, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Florian Loshaj, Demir Memmerci

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gol: Kenan Kodro (dk. 24) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Jackson (İstanbulspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK: İstanbulspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika

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