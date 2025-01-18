Spor

Gaziantep FK kalecisi Mustafa Burak Bozan hastaneye kaldırıldı

Hasan KIRMIZITAŞ - Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, - SÜPER Lig'in 20'inci haftasında oynanan Gaziantep FK - Bodrumspor maçında yaşanan sakatlığın ardından kaleci Burak Bozan oyuna devam edemedi. İlk tedavisi sahada yapılan Burak Bozan oyuna devam edemeyince 51'inci dakika yerine S. Dioudis girdi. Sedye ile sahayı terkedebilen Burak Bozan hastaneye kaldırıldı.