Gaziantep FK kalecisi Tobiasz, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Polonyalı kalecisi Kacper Tobiasz, "Fenerbahçe maçında galip gelmeye çalışacağız" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Gaziantep FK Tesisleri'nde Teknik Direktör Orhan Ak yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep ekibinin Polonyalı genç kalecisi Kacper Tobiasz, Göztepe maçında kurtardığı penaltı ve Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Gaziantep FK'ya katıldığım için gerçekten çok mutluyum"

Gaziantep FK'ya katıldığı için mutlu olduğunu ve her geçen gün takıma biraz daha alıştığını söyleyen Kacper Tobiasz, "Takıma katılalı kısa bir süre oldu. Ligde henüz 4 maçta değerlendirme yapmak gerçekten çok kolay değil ama takıma katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın güveni, yönetimin güveni, başkanımızın güveni gerçekten beni çok mutlu ediyor. O yüzden uzun bir maraton için bir değerlendirme yapmak gerçekten çok zor" dedi.

"Maç öncesi yazdığım notlar köşeyi doğru tahmin etmemde işe yaradı"

Göztepe maçındaki performansı ve havlusuna eklediği notlar sayesinde kurtardığı penaltı ile ilgili konuşan Kacper Tobiasz, "Bu benim için bir ritüel. Rakipleri her zaman analiz ediyorum. Bazen kendim için notlar alıyorum. Bunlar her seferinde yüzde yüz garanti sonuç vermiyor ama bu sefer gerçekten köşeyi bildim. Köşeyi doğru tahmin ettiğim için de aldığım notlar işe yaradı. Bu nedenle gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe maçında galip gelmeye çalışacağız"

Ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe maçı ile ilgili de konuşan Tobiasz, "Fenerbahçe maçının bizim için diğer maçlardan herhangi bir farkı yok ama sizin belirttiğiniz gibi Türkiye'deki güçlü takımlardan biri olduğu için bizim için yüksek enerjili bir maç olacak. Enerjimiz yüksek olacak. Zaten son maçtaki galibiyetten ötürü takımımızın morali de çok iyi gerçekten. O yüzden çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Galip gelmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Taraftarlarınızdan da gerçekten bu maç için çok destek bekliyoruz. Fenerbahçe ne kadar favori olarak görünse de biz demek değildir ki biz sahaya çıkıp mücadele etmeyeceğiz. Tabi ki de biz sahaya çıkıp mücadele edeceğiz, elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"Milli takım forması herkesin hayalidir"

Milli takım beklentisi ile ilgili soruya da cevap veren Polonyalı file bekçisi, "Futbol oynayan her küçük çocuğun hayalidir milli takım forması ve büyük takım forması giymek. Bunu başarmak için çok çalışmak ve azimli olmak gerekiyor. Ben de iyi çalışıyorum. Bu işi şansa bırakmak istemiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp zamanı geldiğinde bunun için şansımı bekleyeceğim" diye konuştu.