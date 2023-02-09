Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, toplantı sırasında yaşananları anlattı: İki kez sallandık - Son Dakika
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Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, toplantı sırasında yaşananları anlattı: İki kez sallandık

09.02.2023 23:21
Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, toplantı sırasında yaşananları anlattı: İki kez sallandık

Süper Lig'den çekilmesi gündemde olan Gaziantep FK'nın Başkanı Memik Yılmaz, TFF ile uzaktan yapılan toplantının sağlıklı şekilde gerçekleşmediğini söyledi. Yılmaz, "Toplantı sırasında 2 kez sarsıntı oldu. İnternet kesildiği için sağlık bir görüşme yapamadık. Biraz süre istedik" dedi.

Gaziantep FK'nın geçici başkanı Memik Yılmaz, DHA'yaaçıklamalarda bulundu. Başkan Memik Yılmaz, "Henüz ligin geri kalan kısmıyla ilgili kararımızı veremedik. Birkaç gün içerisinde durum değerlendirmesi yapmaya çalışıp kararımızı açıklayacağız. Bugün Kulüpler Birliği toplantısına uzaktan katılarak kendilerinden süre istedik. Onlar da bu durumumuzu anlayışla karşıladılar" dedi.

"TOPLANTI SIRASINDA 2 KERE SALLANDIK"

Bu arada toplantı sırasında Gaziantep'te 2 kez sarsıntı oldu. Sallantılar nedeniyle 2 kez internet kesildiği için çok sağlıklı bir görüşme yapamadık. Kulübümüzle ilgili durumlara bakarak Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nden süre istedik. Kararımızı birkaç gün içerisinde netleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"YÖNETİM OLUŞTURAMADAN DEPREM FELAKETİYLE KARŞILAŞTIK"

Öte yandan yaşanan depremin yarattığı felaketin çok büyük boyutlarda olduğunu belirten Memik Yılmaz, " Allah'tan futbol takımımıza Antalyaspor maçı sonrasında izin vermiştik. Çoğu burada değildi zaten. Onlara biz sizi arayıncaya kadar güvenli bir yerde olmalarını önerdik. Şu an konuşurken bile zorlanıyorum. Buradaki manzarayı sizlere anlatamam. Durum son derece vahim ve üzücü. Buradaki yaşam şartları çok zor. İnsanları futbola ikna etmek, şu an futbolcu düşünmek bize çok uzak. Biliyorsunuz kulübün başkanı Cevdet Akınal görevi bıraktıktan sonra yerel yönetimimiz, sayın valimiz kulübe sahip çıkıyordu. Ben bu görevi üstleneceğimi söyledim. Sağ olsunlar bana güvendiler ancak yönetim kurulu oluşturmak için zamanımız olmadı ve bu depremle karşı karşıya kaldık. Şimdi birkaç gün içerisinde nasıl bir karar alacağımızı kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerin kullandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, toplantı sırasında yaşananları anlattı: İki kez sallandık - Son Dakika

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