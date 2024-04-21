Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 2-0 Mağlup Etti

Gaziantep FK, Kasımpaşa\'yı 2-0 Mağlup Etti

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK'nın gollerini Maxim ve Arda Kızıldağ attı.

21.04.2024 21:04
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Omeruo'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hajrodinovic'in şutunu Nita kurtardı.

52. dakikada sağ çaprazdan Aytaç'ın ortasına Oğulcan'ın kafa vuruşunda kaleci Nita topu kornere çeldi ancak pozisyon tamamlandıktan sonra ofsayt bayrağı kalktı.

54. dakikada Sorescu'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Maxim'in şutunda meşin yuvarlak kaleciyi geçtikten sonra direkten döndü.

82. dakikada sol kanattan Ben Ouanes'in ortası sonrası ceza sahası içerisinde Winck'in kafa vuruşunda top direğin dibinden az farkla dışarı çıktı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Gaziantep FK: Florin Nita, M'Bakata, Arda Kızıldağ, Papy Djilibodji, Ertuğrul Ersoy (Ömürcan Artan dk. 87), Mustafa Eskihellaç (Ogün Özçiçek dk. 79), Marko Jevtovic, Jamiro Monteiro (Janio Bikel dk. 90), Deian Sorescu, Alexandru Maxim (Max Gradel dk. 79), Denis Dragus (A. Badji dk. 90)

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Furkan Soyalp, Lazar Markovic, N'koulou, Bahadır Gölgeli

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Kenneth Omeruo, Yasin Özcan, Yunus Emre Gedik (Oğulcan Çağlayan dk. 40), Gökhan Gül (S. Bastien dk. 46), Mamadou Fall (Rochinha dk. 66), Haris Hajradinovic (Thomas Zai dk. 86), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno da Costa (J. Ngoy dk. 86)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, J. Porozo

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Maxim (dk. 6), Arda Kızıldağ (dk. 33) (Gaziantep FK)

Sarı Kart: Oğulcan Çağlayan (Kasımpaşa) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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