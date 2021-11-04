Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in ilk 11 haftasında 3 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa'yı yenerek 3 puan almayı hedefliyor.
Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
Gaziantep FK'da sakatlıkları bulunan Borven, Sagal ve Kenan Özer, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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