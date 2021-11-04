Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Gaziantep FK'da sakatlıkları bulunan Borven, Sagal ve Kenan Özer , Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 11 haftasında 3 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa'yı yenerek 3 puan almayı hedefliyor.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kasımpaşa 'yı konuk edecek.

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