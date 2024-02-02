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Gaziantep FK, Kayserispor'u konuk edecek - Son Dakika
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Gaziantep FK, Kayserispor'u konuk edecek

Gaziantep FK, Kayserispor\'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, yarın Mondihome Kayserispor'u Kalyon Stadı'nda konuk edecek. Gaziantep ekibi, üst sıralara yükselmek için galibiyet arayışında olacak. Ancak Afrika Uluslar Kupası'nda olan Gradel ve sarı kart cezalısı Jevtovic maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Acosta ve Ömürcan Artan'ın da tedavileri devam ettiği için takımlarını yalnız bırakacaklar.

02.02.2024 10:15
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde 23 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 26 gol attı, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.

Topladığı 23 puanla küme düşme hattında bulunan kırmızı-siyahlılar, Kayserispor'u yenip üst sıralara yükselmenin planlarını yapıyor.

Gaziantep FK'de 4 oyuncu yok

Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımında bulunan Gradel ile sarı kart cezalısı Jevtovic bu maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca tedavileri devam eden Acosta ve Ömürcan Artan da takımlarını yalnız bırakacak.

Kaynak: AA

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