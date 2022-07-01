Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 2022-2023 sezonu boyunca geçerli olacak kombineler aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da kullanılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Gaziantep FK kombine bilet fiyatlarını açıkladı - Son Dakika

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