Gaziantep FK kombine bilet fiyatlarını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK kombine bilet fiyatlarını açıkladı

01.07.2022 14:39
Gaziantep FK kombine bilet fiyatlarını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni sezonda oynayacağı maçların kombine biletleri satışa sunuldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni sezonda oynayacağı maçların kombine biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 2022-2023 sezonu boyunca geçerli olacak kombineler aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da kullanılacak.

Taraftarların kombine satın alabilmesi için Passolig kartlarına sahip olma zorunluluğu bulunurken, bilet satışları Passolig internet sitesi üzerinden veya Demokrasi Meydanı yanında bulunan gişelerinden yapılacak.

Kombineler, 300 ile 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

YORUMLAR
500
Gaziantep FK, Rusya'nın Orenburg takımıyla hazırlık maçı yapacak Gaziantep FK, Rusya'nın Orenburg takımıyla hazırlık maçı yapacak Gaziantep FK, Romanya'nın FC Hermannstadt takımıyla yarın hazırlık maçı yapacak Gaziantep FK, Romanya'nın FC Hermannstadt takımıyla yarın hazırlık maçı yapacak
Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK kombine bilet fiyatlarını açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:34 Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına ABD'li senatörlerden tepki: Bunları duymak şok edici oldu
14:01 Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği botta bulunan hamile göçmen, deniz ortasında doğurdu
13:55 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
13:46 Amasya'da yedikleri yemekten zehirlenen 180 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı
13:43 Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler
13:31 Erdoğan, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere sert cevap: Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır
13:20 Cenk Tosun Beşiktaş'ta! Tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
13:08 Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var
13:04 İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi
13:01 Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 14:44:22. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK kombine bilet fiyatlarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement