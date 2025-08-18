Gaziantep FK, Ligde Puan ve Gol Kaydedemedi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Tümosan Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK, ligde henüz puanla tanışamadı, gol sevinci de yaşayamadı.

Ligin ilk haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Gaziantep FK, 3-0'lık skorla mağlup oldu. Güneydoğu temsilcisi, dün ise deplasmanda Konyaspor ile yaptığı maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, böylelikle, bu sezon ligde henüz puan ve golle tanışamadı.

Ligdeki en verimsiz sezon

Lig'de 7'nci sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, bu sezon gösterdiği 2 haftalık performansla tarihinin en verimsiz sezonunu geride bıraktı.

Lig tarihindeki en başarısız sezon başlangıcını gerçekleştiren Gaziantep temsilcisinin geride kalan sezonlardaki ilk 2 hafta performansı şöyle:

Sezon Puan Attığı gol Yediği gol 2025-26 0 0 6 2024-25 3 1 1 2023-24 0 2 5 2022-23 4 2 1 2021-22 1 2 3 2020-21 1 3 5 2019-20 3 4 6

Kaynak: AA