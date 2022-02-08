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Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika

Gaziantep FK maçının ardından

08.02.2022 17:19
Gaziantep FK maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut yaptığı açıklamada, "Mutlu ve sevinçliyiz. Zor bir takıma karşı oynadık. Kolay olmayacak bir maçtı ve bunu biliyorduk. Kasımpaşa'nın son haftalarda ligde iyi bir çıkışı vardı. Kupa farklı bir kulvar. Burada her şey farklı olabiliyor. Biz burada iyi konsantre olup mücadele ederek yeterince gol pozisyonuna girdik. 3, 4 golde olabilirdi. Rakip öne geçmesine rağmen beraberlik ve galibiyet ile turu atlamış olduk, oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise "Maça çok iyi başladık, istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Golü bulduk, sonrasında yakaladığımız iki pozisyon var. Birisi yüzde yüz kaçırdık, diğerini rakip kaleci kurtardı ve çok kaliteli bir kurtarıştı. Maçı ilk yarı koparabilirdik, başaramadık. İkinci yarı sahanında ağır olması etkiledi iki takımı da. Ama kupadan elendiğimiz için üzgünüz. Lig bizim için daha önemli. Ligde kazanıp ilerleyen haftalara daha rahat bakmak istiyoruz. Bütün planlarımız o yönde olacak" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Erol Bulut, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika Spor


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