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Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

09.02.2022 17:23
Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kasımpaşa karşısında forma giyen futbolcular yenilenme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular ise dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Başakşehir, Cumartesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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