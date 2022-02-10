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Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

10.02.2022 22:20
Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavisi devam eden Halil İbrahim Pehlivan katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Başakşehir, Cumartesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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