Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Olympiakos Maçı İçin Avantajlı Skorla İstanbul'a Dönmek İstiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın oynanacak olan Olympiakos maçı öncesi avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istediklerini belirtti. Kartal, rakiplerini analiz ettiklerini ve kendi güçlü yönlerini rakibe hissettirerek turu geçmek istediklerini söyledi. Çağlar Söyüncü ise, zor bir maç olacağını ancak kendi planları olan iyi bir takım olduklarını ifade etti.