Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idmanda, maçın taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Güneydoğu temsilcisi, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alan oyun çalışması yaptı. Antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı ve takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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