Gaziantep FK\'nın Eyüpspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni teknik direktör Mirel Radoi'nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve pas çalışmaları ile devam eden idman, top kapma çalışmaları ile sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.