Gaziantep FK'nin Galibiyet Hasreti 4 Maça Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep FK'nin Galibiyet Hasreti 4 Maça Çıktı

09.03.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak 4 maçta galibiyet alamadı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ligin 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Güneydoğu temsilcisi, ardından oynadığı Kocaelispor maçını 3-0, Trabzonspor karşılaşmasını ise 2-1 kaybetti.

Samsunspor ile geçen hafta deplasmanda golsüz tamamlanan karşılaşmanın ardından kırmızı-siyahlılar, dün de sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep ekibi, bu sonuçla ligdeki son 4 maçında galibiyet elde edemedi.

Kırmızı-siyahlılar, sezondaki 25 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyetle topladığı 30 puanla 10. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK'nin Galibiyet Hasreti 4 Maça Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar Rizespor’dan üst üste 3. galibiyet Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Fatih Karagümrük’ü de yenemedi Burak Yılmaz için çanlar çalıyor Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 12:02:31. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK'nin Galibiyet Hasreti 4 Maça Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.