Gaziantep FK'nın Yeni Formaları Tanıtıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formaları tanıtıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon için üç yeni forma tasarlanarak taraftarın beğenisine sunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezonun büyük beğeni toplayan çubuklu iç saha forması, hem sade şıklığı hem de kırmızı-siyah çizgileriyle hafızalarda yer etmişti. Bu sezon da yine klasik çubuklu deseniyle devam eden iç saha formamız, kulübümüzü en iyi şekilde temsil ediyor. Alternatif formalarımızdan biri olan kırmızı forma, modern dalga desenleri ve sade şıklığıyla dikkat çekiyor. Beyaz formamızda ise göğüs kısmında yer alan siyah şerit ve kırmızı detaylarla geçmişten izler taşıyan sade ama güçlü bir stil benimsendi."