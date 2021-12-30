Üye Girişi
Gaziantep FK penaltılarla turladı - Son Dakika

Gaziantep FK penaltılarla turladı

30.12.2021 21:42
Gaziantep FK penaltılarla turladı

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Samet ÇiçekGAZİANTEP FK: Mustafa Bozan - Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy (Dk. 97 Olkowski), Caulker, Tosca, El Messaoudi (Dk.55 Kitsiou), Merkel (Dk. 55 Doğan Erdoğan), Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 108 Yusuf Türk), Maxim, Enver Cenk (Dk.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Samet Çiçek

GAZİANTEP FK: Mustafa Bozan - Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy (Dk. 97 Olkowski), Caulker, Tosca, El Messaoudi (Dk.55 Kitsiou), Merkel (Dk. 55 Doğan Erdoğan), Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 108 Yusuf Türk), Maxim, Enver Cenk (Dk. 55 Mirza Cihan), Figueiredo (Dk. 95 Dicko)BURSASPOR: Canberk Yurdakul - Uğur Kaan, Taha Altıkardeş, Capan, Onur Atasayar, Kubilay Sönmez (Dk. 106 Tuğbey Akgün), Burak Altıparmak (Dk. 78 Kerem Şen), Hasan Ayaroğlu (Dk. 90 Ofosu), İsmail Yüksek, Namık Alaskarov (Dk. 62 Acolatse), Batuhan KörGOLLER: Dk. 57 Mirza (Gaziantep FK) -  Dk. 61 Burak Altıparmak (Bursaspor)SARI KARTLAR: Mirza Cihan (Gaziantep FK) - Kubilay, Taha Altıkardeş, Tuğbey Akgün (Bursaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme Turu maçında Gaziantep FK normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Bursaspor'u penaltı atışları sonrasında 6-5 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

15'inci dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında Namık topu içeriye çevirdi. Ceza sahası içinde toplu buluşan Hasan Ayaroğlu'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.40'ıncı dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in pasında topla buluşan El Messaoudi'nin uzak mesafeden düzgün vuruşunda top az farkla auta gitti.54'üncü dakikada Kubilay'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Namık kaleci ile karşı karşıya kaldı. Namık'ın şutunda kaleci Mustafa gole izin vermedi.57'nci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Maxim'in pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Mirza, yerden plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.61'inci dakikada Bursaspor eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta İsmail ortasını yaptı. Kaleci Burak'tan dönen top penaltı noktası üstünde Burak Altıparmak'ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.72'nci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Figueiredo ortasını yaptı. Ceza sahası içerisine Maxim'in şutunda top direkten döndü.86'ncı dakikada Doğan'ın hatalı pası sonrasında topu önünde bulan İsmail, Mustafa ile karşı karşıya kaldı. İsmail'in şutunda kaleci Mustafa gole izin vermedi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti. 96'ncı dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında ceza sahası içerisinde toplu buluşan İsmail Yüksek'in şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.Uzatma dakikalarında gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Gaziantep FK'da Maxim, Kiksiou, Yusuf Türk, Mirza Cihan ve Doğan Erdoğan penaltı atışlarını gole çevirdi. Konuk ekipte ise İsmail, Kerem, Çapan ve Tuğbey penaltı atışlarında hata yapmadı.  Son penaltıyı kullanan Batuhan, penaltı atışını kaçırınca Gaziantep FK bir üst tura yükseldi.


Gaziantep FK penaltılarla turladı
Gaziantep FK penaltılarla turladı
Gaziantep FK penaltılarla turladı
Gaziantep FK penaltılarla turladı
Gaziantep FK penaltılarla turladı
Gaziantep FK penaltılarla turladı
Gaziantep FK penaltılarla turladı
Gaziantep FK penaltılarla turladı
Gaziantep FK penaltılarla turladı
Gaziantep FK penaltılarla turladı
Gaziantep FK penaltılarla turladı
YORUMLAR
500

Gaziantep FK, Gaziantep, Maxim, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK penaltılarla turladı - Son Dakika Spor


Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler         
21:35
Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı! Şişe içerisinde bir de sıvı döktü Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı! Şişe içerisinde bir de sıvı döktü         
20:54
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı         
15:31
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok         
11:38
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56

Son Dakika Haberleri
21:34 Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler
21:33 Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı
21:04 Prof. Dr. Bülent Bayraktar Galatasaray'dan sessiz sedasız ayrıldı
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filminin galasına katıldı
20:47 Başkentte 5 Ocak'tan itibaren toplu taşımaya zam
20:45 F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı
20:45 Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı
20:07 Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek
20:07 Antalya'daki fırtına canlı yayın yapan muhabire zor anlar yaşattı
19:22 Son Dakika! Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 39 bin 681 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 21:50:20. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep FK penaltılarla turladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement