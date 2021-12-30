Gaziantep FK penaltılarla turladı

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Samet Çiçek

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme Turu maçında Gaziantep FK normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Bursaspor'u penaltı atışları sonrasında 6-5 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

15'inci dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında Namık topu içeriye çevirdi. Ceza sahası içinde toplu buluşan Hasan Ayaroğlu'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.40'ıncı dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in pasında topla buluşan El Messaoudi'nin uzak mesafeden düzgün vuruşunda top az farkla auta gitti.54'üncü dakikada Kubilay'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Namık kaleci ile karşı karşıya kaldı. Namık'ın şutunda kaleci Mustafa gole izin vermedi.57'nci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Maxim'in pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Mirza, yerden plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.61'inci dakikada Bursaspor eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta İsmail ortasını yaptı. Kaleci Burak'tan dönen top penaltı noktası üstünde Burak Altıparmak'ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.72'nci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Figueiredo ortasını yaptı. Ceza sahası içerisine Maxim'in şutunda top direkten döndü.86'ncı dakikada Doğan'ın hatalı pası sonrasında topu önünde bulan İsmail, Mustafa ile karşı karşıya kaldı. İsmail'in şutunda kaleci Mustafa gole izin vermedi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti. 96'ncı dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında ceza sahası içerisinde toplu buluşan İsmail Yüksek'in şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.Uzatma dakikalarında gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Gaziantep FK'da Maxim, Kiksiou, Yusuf Türk, Mirza Cihan ve Doğan Erdoğan penaltı atışlarını gole çevirdi. Konuk ekipte ise İsmail, Kerem, Çapan ve Tuğbey penaltı atışlarında hata yapmadı. Son penaltıyı kullanan Batuhan, penaltı atışını kaçırınca Gaziantep FK bir üst tura yükseldi.