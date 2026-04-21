Gaziantep FK, Radoi ile Anlaşma Sağladı

21.04.2026 20:45
Gaziantep Futbol Kulübü, Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde yeni teknik direktör belli oldu. Geçtiğimiz hafta genç çalıştırıcı Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Gaziantep ekibi, 45 yaşındaki Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı. Rumen hoca, sözleşme imzalamak için kente davet edildi.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Romanya Milli Takımı'nın geçmiş dönem teknik direktörlerinden Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mirel Radoi ve ekibi, yönetimimizle ileri görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi 16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi
“Köyün neşesi“ engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti "Köyün neşesi" engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti
Motokuryeden tartıştığı kişiye kurşun yağmuru Motokuryeden tartıştığı kişiye kurşun yağmuru
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Evden cansız bedeni ve eski eşi ile çocuklarına bıraktığı notlar çıktı Evden cansız bedeni ve eski eşi ile çocuklarına bıraktığı notlar çıktı
Serdal Adalı’dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy itirafı: ’’İnşallah’’ diyerek açıkladı Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy itirafı: ''İnşallah'' diyerek açıkladı

20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
20:16
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
19:58
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti
Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
19:35
Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’inde Ederson sürprizi
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
