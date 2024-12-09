Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Ali Can Alp
Gaziantep FK: Dioudis (Dk. 45 Mustafa Burak Bozan), Arda Kızıldağ, Bruno, MBakata, Ndiaye, Ogün Özçiçek (Dk. 81 Mandouki), Mustafa Eskihellaç, Sorescu (Dk. 45 Daubin) Lungoyi, Halil Dervişoğlu (Dk. 73 Kenan Kodro), Okereke (Dk. 88 Ertuğrul Ersoy)
Çaykur Rizespor: Grbic, Mithat Pala, Alikulov, Mocsi, Taha Şahin (Dk. 79 Buljubasic), Olawoyin, Hadziahmetovic (Dk. 62 Zeqiri), Akintola (Dk. 62 Hojer), Varesanovic (Dk. 70 Jurecka), Ghezzal, Sowe (Dk. 79 Benhur Keser)
Gol: Dk. 4 Okereke (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 10 Ndiaye, Dk. 33 Ogün Özçiçek, Dk. 45+4 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK), Dk. 58 Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
73. dakikada soldan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç, Zeqiri'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen Hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltıyı iptal etti.
90+2 dakikada Zeqiri'nin soldan ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Benhur Keser'in kafa vuruşunda, Bruno topu çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.
Gaziantep FK, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Rizespor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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