Gaziantep FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK ile Sakaryaspor arasında yarın saat 21.00'de Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Öte yandan, çalışma öncesinde Papy Djilobodji için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 33 yaşına giren oyuncu, antrenman sahasında pasta keserken, arkadaşları Djilobodji'yi tebrik etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

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