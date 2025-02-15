Gaziantep FK - Sivasspor: İlk Yarı 1-1 - Son Dakika
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Gaziantep FK - Sivasspor: İlk Yarı 1-1

Gaziantep FK - Sivasspor: İlk Yarı 1-1

Gaziantep FK, Sivasspor'u konuk ettiği maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

15.02.2025 14:46
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Sorescu'nun yerden pasında ceza yayı gerisinde bulunan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

12. dakikada Emrah Başsan'ın pasıyla ceza yayı sağında topla buluşan Rej Manaj'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dioudis'te kaldı.

24. dakikada Efkan'ın ceza sahası içine ara pasında kaleci Dioudis'in müdahalesiyle Simic yerde kaldı ve maçın hakemi Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi.

25. dakikada penaltıda topun başına geçen Rej Manaj, meşin yuvarlak ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 0-1

33. dakikada sol kanatta Halil Dervişoğlu kaptığı topu ceza sahası içindeki Kozlowski'ye aktardı. Kozlowski'nin sol taraftan son çizgiye inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

42. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Okereke'nin vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Anel Husic, Badou Ndiaye, Deian Sorescu, Kacper Kozlowski, Maxim, Chiristopher Lungoyi, David Okereke, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Quentin Duabin, Furkan Soyalp, Semih Güler, Kenan Kodro, Emmanuel Boateng, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Poungouras (Emirhan Başyiğit dk. 28), Sonko Sundberg, Uğur Çiftçi, Charsis, Samuel Moutoussamy, Emrah Başsan, Efkan Bekiroğlu, Veljko Simic, Rej Manaj

Yedekler: Dorde Nikoloc, Wensly Menig, Jan Marek, Oğuzhan Aksoy, Bekir Turaç Böke, Fode Koita, Ziya Erdal, Mehmet Talha Şeker, Azizbek Turgunboev

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Kacper Kozlowski (dk. 33) (Gaziantep FK), Rej Manaj (dk. 25 pen.) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Ndiaye (Gaziantep FK), Charsis, Uğur Çiftçi, Emrah Başsan (Sivasspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK - Sivasspor: İlk Yarı 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK - Sivasspor: İlk Yarı 1-1 - Son Dakika
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