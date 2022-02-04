Gaziantep FK, Sivasspor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor,'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Antalya'da gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Gaziantep'e dönüp maç saatini bekleyecek.