Gaziantep FK, Son Dakika Golüyle Bodrum FK\'yı Mağlup Etti

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda konuk ettiği Bodrum FK'yı son dakikada Papy Djilobodji'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Mirza Cihan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde N'Koulou'nun kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
14. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topla sol çaprazda buluşan Mirza Cihan'ın yakın köşeye sert şutunda kaleci Bahri Can meşin yuvarlağı çıkardı.
41. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Oğulcan'ın ceza sahasına girmeden kaleye çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Bahri Can'da kaldı.
48. dakikada Dragus'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Markovic'in orta şut karışımı gönderdiği top kalecinin müdahalesi sonrası direğe çarparak kornere çıktı.
61. dakikada Mirza Cihan'ın ceza yayı solundan vuruşunda sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
73. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndükten sonra kaleci Bahri Can'da kaldı.
90+5. dakikada Markovic'in ceza sahası içinin sağ tarafından ortasında iyi yükselen Papy Djilobodji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Emre Kargın, İlker Takbak, Bersan Duran
Gaziantep FK: Batuhan Şen, Junior Morais, Papy Djilobodji, N'Koulou, Ertuğrul Ersoy, Ömürcan Artan (Salem M'Bakata dk. 19), Marko Jevtovıc (Maxim dk. 46), Furkan Soylap, Mirza Cihan (Mustafa Eskihellaç dk. 65), Oğulcan Çağlayan (Lazar Markovıc dk. 46), İlker Karakaş (Denis Draguş dk. 46)
Yedekler: Mustafa Burak, Arda Kızıldağ, Ogün Özçiçek, Bahadır Gölgeli, Mehmet Kuzucu
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Eren İyican, Musah Mohamed (Yusuf Kurt dk. 68) Furkan Apaydın, Omar Imeri (Gökdeniz Bayrakdar dk. 68) Halil İbrahim Sevinç, Ahmet Aslan, Samet Yalçın (Erkan Değişmez dk. 46), Adem Metin (Arda Çetin dk. 76), Eray Akar, Haqi Osman (Burak Çoban dk. 83)
Yedekler: Rüzgar Mehmet, Ondrej Celustka, Kenan Özer, Üzeyir Ergün, Bilal Güven
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Gol: Papy Djilibodji (dk. 90+5) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Sumudica, Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK) Yusuf Kurt (Bodrum FK) - GAZİANTEP
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