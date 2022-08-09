Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

09.08.2022 21:57
Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın, ana bölümünde gruplar halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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