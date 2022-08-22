Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular koordinasyon çalışması gerçekleştirip, çift kale maç oynadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman bir saat 25 dakika sürdü.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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