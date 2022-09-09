Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti

09.09.2022 21:32
Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın karşılaşmanın oynanacağı Hatay'a gidecek.

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Kaynak: AA

Gaziantep FK, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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