Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman dayanıklılık koşularıyla son buldu.
Antrenmana tedavileri süren Abdülkadir Parmak, Mustafa Eskihellaç ve Kuzey Makedonya Ümit Milli Takımı'nda bulunan Luka Stankovski katılmadı.
Siyah-kırmızlı takım yarın yapacakları izinin ardından salı günü çalışmalarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika