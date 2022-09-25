Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

25.09.2022 17:28
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman dayanıklılık koşularıyla son buldu.

Antrenmana tedavileri süren Abdülkadir Parmak, Mustafa Eskihellaç ve Kuzey Makedonya Ümit Milli Takımı'nda bulunan Luka Stankovski katılmadı.

Siyah-kırmızlı takım yarın yapacakları izinin ardından salı günü çalışmalarına devam edecek.

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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

Gaziantep FK, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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