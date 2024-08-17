Gaziantep FK Taraftarlarına Ücretsiz Otobüs Hizmeti

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep FK'nın yeni sezonda kendi evindeki ilk maçında taraftarlar için şehir merkezinde belirlenen noktalardan ücretsiz olarak Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'na otobüsler kaldıracak.

Süper Lig'in yeni sezonunun 2'nci haftasında Gaziantep FK taraftarlarıyla buluşuyor. Gazi şehrin temsilcisi Gaziantep FK, ligde Samsunspor ile 18 Ağustos Pazar Günü saat 21.45'te karşılaşacak. Maç için Büyükşehir Belediyesi 15 otobüsle taraftarları ücretsiz bir şekilde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'na ulaşımını sağlayacak.

Otobüslerin hareket yerleri belli oldu

Otobüsler saat 19.30'da İstasyon Meydanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehreküstü İtfaiyesi önü, Akkent Parkı önü, Şahinbey Parkı önü, Düztepe Yaşam Hastanesi önü, Binevler Oli Center önü, Gaziantep Üniversitesi önü, Şahinbey Belediyesi önünden ve Gazikent ile Karşıyaka Semtleri'nden hareket edecek. - GAZİANTEP