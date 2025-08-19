Gaziantep FK, Taşdemir ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Gaziantep FK, Taşdemir ile yollarını ayırdı

19.08.2025 11:23
Gaziantep FK, 62 gün görev yapan teknik direktör İsmet Taşdemir ile sözleşmesini feshetti.

Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren Gaziantep FK, 62 gün görev yapan teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırarak sözleşme süresi dolmadan teknik adamlarla yollarını ayırma geleneğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu için İsmet Taşdemir ile 17 Haziran'da 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Gaziantep FK yönetimi, ligin ilk iki hafta maçında alınan kötü sonuçların ardından 62 gün sonra Taşdemir ile yollarını ayırdı.

Takımın başında Galatasaray ve Tümosan Konyaspor müsabakalarına çıkan Taşdemir, 2 maçı da 3-0'lık skorlarla kaybetti ve maç başına sıfır puan ortalaması ile görev yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, yaz transfer döneminde 6 yeni isimle sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirmişti.

Teknik direktörler sözleşme sonunu göremiyor

Ligde 7. sezonunu geçiren Güneydoğu Anadolu temsilcisi daha önceki 6 sezonun da Marius Sumudica (2 dönem), Ricardo Sa Pinto, Erol Bulut, Erdal Güneş ve Selçuk İnan ile çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekipte görev alan 5 teknik adam, sözleşme süreleri dolmadan takımdan ayrıldı.

Gaziantep ekibinde 7. sezonda da gelenek değişmedi. İsmet Taşdemir de sözleşmesinin sonunu göremeden kulüple karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

En az görevde kalan isim İsmet Taşdemir oldu

Kırmızı siyahlı ekip, ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna Marius Sumudica yönetiminde başladı ve 577 gün çalıştı.

Lig'deki ikinci sezona da Sumudica ile başlayan yönetim daha sonra el sıkıştığı Ricardo Sa Pinto'ya 116 gün görev verdi.

Kırmızı-siyahlı ekibin, ligdeki üçüncü sezonu için anlaştığı Erol Bulut, 610 gün ile en uzun süre görev alan isim unvanına sahip oldu.

Devam eden süreçte sırasıyla Erdal Güneş 103 gün, Sumudica ikinci döneminde 181 gün, Selçuk İnan 428 takımın başında görev aldı.

İsmet Taşdemir ise 62 gün ile kulüpte en az görevde kalan isim oldu.

Gaziantep FK'nin Süper Lig'de çalıştığı teknik direktörlerin genel performansları ise şöyle:

Teknik DirektörMaçGalibiyetBeraberlikMağlubiyetMaç başına puan ortalamasıKaldığı gün
Marius Sumudica *752627221,4758
Ricardo Sa Pinto216691,14116
Erol Bulut571617241,14610
Erdal Güneş40040103
Selçuk İnan43177191,34428
İsmet Taşdemir2002062
*Sumudica, Gaziantep FK'de teknik direktör olarak ilk döneminde 51, ikinci döneminde ise 24 lig maçında görev aldı.

Kaynak: AA

